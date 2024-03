SAMSAS TRAUM: Neues Album

Die Band SAMSAS TRAUM hat für Juni ein neues Album angekündigt. Es trägt den Namen "Kalk" und wird am 06.06.2024 via Trisol erscheinen.



Alexander Kaschte, der Sänger der Band, sagt dazu: "VOR ÜBER VIER JAHREN ANGEKÜNDIGT, zwischen Ankündigung und Veröffentlichung brachen immerhin eine weltweite Pandemie und ein noch in der Ukraine tobender Krieg über uns herein, legen SAMSAS TRAUM jetzt ihr langerwartetes dreizehntes Studioalbum vor: Die Marburger Band, die in ihrer fast dreißigjährigen Karriere oftmals nicht nur provoziert, sondern auch unterhalten und (teilweise politisch) gebildet hat, präsentiert mit „Kalk“ eine eigenwillige Mischung aus epischem Black Metal und Neo-Klassik. Der geneigten Hörerschaft, die schon so einiges verkraften musste, wird ein nebulöser Cocktail verabreicht, an dessen Oberfläche Schwaden aus Ambient Noise und verwesten Kinderzeichentrickfilmen treiben. Anzusiedeln im weiten Niemandsland zwischen "a.Ura und das Schnecken.Haus" und "Heiliges Herz - Das Schwert deiner Sonne", kommt "Kalk" ohne viele Worte aus und verpasst unserer so chaotischen wie heuchlerischen Welt dennoch das, was sie verdient hat. Der Rest ist Schweigen."



Das Album kann bereits bei fantotal.de vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Kalk I

2. Kalk II

3. Kalk III

4. Kalk IV



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

26.04.2024 HAMBURG - LOGO

28.04.2024 BOCHUM – MATRIX

30.04.2024 LEIPZIG – HELLRAISER

03.05.2024 HANNOVER – SUBKULTUR



Im Herbst ist die Band gemeinsam mit ASP zu erleben, um das 25-jährige Bestehen von ASP zu feiern.



Folgende Termine sind bestätigt:

02.10.2024 STUTTGART – Theaterhaus

03.10.2024 OBERHAUSEN – Turbinenhalle 1

04.10.2024 HAMBURG – Markthalle

05.10.2024 DRESDEN – Alter Schlachthof

06.10.2024 BERLIN – Huxleys Neue Welt

31.10.2024 NEUNKIRCHEN/SAAR – Neue Gebläsehalle

01.11.2024 HEIDELBERG – halle02

02.11.2024 LEIPZIG – Haus Auensee

03.11.2024 MÜNCHEN – Backstage (Werk)

