SAMAEL und das verborgene Reich

Am 24. April 2026 erscheint über Napalm Records die streng limiterte 12-Inch-Vinyl mit 'Black Matter Manifesto' und 'Hidden Empire'.



Nach 'Black Matter Manifesto' gibt es jetzt auch die Auskopplung zu 'Hidden Empire'.



SAMAEL über 'Hidden Empire':

"Versteckt in aller Öffentlichkeit, direkt vor unseren Augen, überall und zu jeder Zeit. Wir sehen nicht mehr, was wir gewohnt sind zu sehen; es ist unsere Realität  eine Realität, der wir uns bereitwillig unterwerfen, um ein schmerzfreies, aber bedeutungsloses Dasein zu führen.

Musikalisch erinnert der Anfang des Songs ein wenig an SAMAELs Klassiker 'My Saviour', entwickelt sich aber schnell zu etwas für die Band Ungewöhnlichem. Es ist ein harter Song mit einem Industrial-Touch, der von Anfang bis Ende eine hohe Spannung aufrechterhält."



Vorph über 'Black Matter Manifesto':

"Gegensätze im Leben sind seit Langem ein wiederkehrendes Thema in den Lyrics der Band  in 'Black Matter Manifesto' finden sie endlich Erlösung. Die Suche nach Harmonie endet dort, wo Dunkelheit herrscht."



Hidden Empire







https://www.youtube.com/watch?v=OJ6W1mX4two



Black Matter Manifesto (Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=C49TF2ISv6E

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: samael hidden empire black matter manifesto