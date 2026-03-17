WARSIDE gibt sein Debüt
Das französische Death-Metal-Quartett WARSIDE wird am 17.04.2026 sein Debütalbum "Cognitive Extinction", via Gruesome Records, veröffentlichen. Die Band zeigt auf ihrem YouTube-Kanal mit 'Synthetic Abyss', woran die Truppe um Frontmann Mathieu gearbeitet hat.
"Cognitive Extinction" Trackliste:
01. Mind Fracture
02. Synaptic Decay
03. Neurocide
04. Invasive Thoughts
05. Synthetic Abyss
06. Visceral
07. Thirst for Rot
08. Cognitive Extinction
WARSIDE Synthetic Abyss (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=iFQr8yw8Kpw
- Quelle:
- WARSIDE Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- warside cognitive extinction synthetic abyss
