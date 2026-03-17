HENKER mit Debüt-Tape

Freunde der gepflegten Kassette aufgepasst. HENKER liefert ein kraftvolles Denkmal der puren, ungeschliffenen Heavy Metal-Tradition der 80er Jahre. Aus dem Nichts aufgetaucht, präsentiert uns die Band acht klassische Heavy Metal-Songs, die in ihrem Proberaum aufgenommen wurden  umgeben von Stapeln leerer Bierkisten, überquellenden Aschenbechern und eingehüllt in fettigen, dunklen Fabrikrauch.

Das selbstbetitelte Debüt erscheint am 22. Mai auf Tape via Dying Victims Productions. Probebangen könnt ihr schon mal zum Vorab-Song 'Wicked Eyes'.

Wicked Eyes

https://www.youtube.com/watch?v=s17KpI8FgM0