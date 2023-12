SABLE HILLS gehen auf Irrfahrt für Arising Empire

Die Schmiede für moderne Qualitätsmusik hat ein neues Signing verkündet: die japanische Band SABLE HILLS wird in Zukunft das Programm erweitern. Da ich immer an Bands aus eher exotischen Regionen der Metalwelt interessiert bin, hab ich die gleich mal angetestet und ein paar Stücke aus der Diskographie der Tokyoer angehört, die immerhin bereits aus drei Longplayern besteht. Interessante, fette Riffs mit Shouts bilden einen Fernost-Metalcore, der aber auf einem interessanten Fundament aus konventionellem Heavy-Metal-Einflüssen, Speed Metal und sogar ziemlich melodischen Anwandlungen steht. Ungewöhnlich, hört mal selbst, hier ist das neue Lied 'A New Chapter':

Unten gibt es noch eine weitere Anspielstation, die ich sogar noch interessanter finde als das neue Lied, aber erstmal weiter mit den Fakten: Das vierte Album wird "Odyssey" heißen und soll im April erscheinen, vorher wird es noch den Titelsong als Auskoppelung geben. Wer will, kann sich den Song hier vormerken.

So, wie versprochen gibt es jetzt noch eine Hörprobe, denn ich finde die Stücke und den Kontrast zwischen heftigen Metalcore und den melodischen Teile tatsächlich sehr ansprechend. Hier ist 'The Envy':