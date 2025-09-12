SABATON überquert den Rubikon

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Better Noise Music das neue Album "Legends" von SABATON. Gemeinsam mit Sänger Jonny Hawkins und Gitarrist Mark Vollelunga von NOTHING MORE gibt es jetzt die besondere Version von 'Crossing The Rubicon'.



Die Originalversion ohne Feature wird auf dem kommenden Album LEGENDS erscheinen.



Frontmann Joakim Brodén kommentiert:

"Die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Brüdern von NOTHING MORE an unserer neuen Single 'Crossing The Rubicon' war ein absolutes Vergnügen. Als wir den Song den Jungs vorgespielt haben, hat er ihnen sehr gut gefallen und sie waren wirklich begeistert von einer Zusammenarbeit, was uns sehr motiviert hat. Es hat etwas Kraftvolles, zwei Welten in der Musik zusammenzubringen."



Bassist Pär Sundström ergänzt:

"Ich bin wirklich froh, dass wir die Chance hatten, für diesen Song mit unseren neuen Labelkollegen NOTHING MORE zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit ihnen hat dem Song eine coole Note verliehen. Dieser Song ist ein besonderer Leckerbissen für ihre und unsere Fans!"



NOTHING MORE-Sänger Jonny Hawkins sagt dazu:

"Dieser Song weckt den alten Kampfgeist in mir und macht mir Lust, auf einem Pferd direkt in die Pforten der Hölle zu reiten. Ich bin stolz darauf, mit einer so unglaublichen Band wie Sabaton daran beteiligt zu sein."



NOTHING MORE-Gitarrist Mark Vollelunga ergänzt:

"Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit unseren neuen schwedischen Labelkollegen SABATON zu veröffentlichen. Es hat Spaß gemacht, etwas anderes zu machen als wir es gewohnt sind, und wir sind begeistert, dass sie wollten, dass wir ihren skandinavischen Metal mit unserer speziellen NOTHING MORE-Sauce würzen."



Crossing The Rubicon, feat. NOTHING MORE







https://www.youtube.com/watch?v=oEtvIFNLfVE

