Ist THE RASMUS verrückt?
Nun, darüber könnt ihr euch selbst ein Urteil erlauben. Zum heutigen Release ihres Albums "Weirdo" (via Better Noise Music) von THE RASMUS, gibt es den "verrückten" Titeltrack samt Musik-Video. Dafür hat sich die Band Lee Jennings von THE FUNERAL PORTRAIT mit ins Boot geholt.
Sänger Lauri Ylönen zum Song:
" 'Weirdo' war der erste Song, den wir geschrieben haben, und er hat das Konzept für das gesamte Album geprägt. Er feiert das Anderssein und die Individualität. Seit dem ersten Song, den ich 1994 geschrieben habe und der 'Myself' hieß, habe ich mich wie ein Außenseiter gefühlt, wie jemand, der nicht so recht dazu passt."
Lee Jennings, Sänger von THE FUNERAL;PORTRAIT fährt fort:
"Es war unglaublich, mit THE RASMUS an 'Weirdo' mitzuarbeiten. Es ist eine Hymne für die Ausgestoßenen, und ich bin überaus stolz darauf, wie sie geworden ist. Die Zusammenarbeit mit einer so legendären Band war großartig, und jetzt gehen wir gemeinsam auf Tournee durch Europa. Macht euch bereit! THE FUNERAL; PORTRAIT und THE RASMUS kommen im November, um alle Weirdos in ganz Europa zu vertreten."
https://www.youtube.com/watch?v=DyztNT2OEGA
THE RASMUS EUROPE "WEIRDO TOUR" 2025 DE-A-CH DATES,
Special Guest: THE FUNERAL PORTRAIT, Support: BLOCK OF FLATS
11.11. Hamburg, DE Markthalle
12.11. Berlin, DE Metropol
16.11. Wien, AT Simm City
17.11. München, DE Technikum
20.11. Zürich, CH Komplex 457
21.11. Karlsruhe, DE Substage
22.11. Saarbrücken, DE Garage
23.11. Frankfurt, DE Batschkapp
25.11. Köln, DE Live Music Hall
