Ist THE RASMUS verrückt?

Nun, darüber könnt ihr euch selbst ein Urteil erlauben. Zum heutigen Release ihres Albums "Weirdo" (via Better Noise Music) von THE RASMUS, gibt es den "verrückten" Titeltrack samt Musik-Video. Dafür hat sich die Band Lee Jennings von THE FUNERAL PORTRAIT mit ins Boot geholt.‬

Sänger Lauri Ylönen zum Song:

" 'Weirdo' war der erste Song, den wir geschrieben haben, und er hat das Konzept für das gesamte Album geprägt. Er feiert das Anderssein und die Individualität. Seit dem ersten Song, den ich 1994 geschrieben habe und der 'Myself' hieß, habe ich mich wie ein Außenseiter gefühlt, wie jemand, der nicht so recht dazu passt."



Lee Jennings, Sänger von THE FUNERAL;PORTRAIT fährt fort:

"Es war unglaublich, mit THE RASMUS an 'Weirdo' mitzuarbeiten. Es ist eine Hymne für die Ausgestoßenen, und ich bin überaus stolz darauf, wie sie geworden ist. Die Zusammenarbeit mit einer so legendären Band war großartig, und jetzt gehen wir gemeinsam auf Tournee durch Europa. Macht euch bereit! THE FUNERAL; PORTRAIT und THE RASMUS kommen im November, um alle Weirdos in ganz Europa zu vertreten."



Weirdo, feat. Lee Jennings







https://www.youtube.com/watch?v=DyztNT2OEGA

THE RASMUS EUROPE "WEIRDO TOUR" 2025 DE-A-CH DATES,

Special Guest: THE FUNERAL PORTRAIT, Support: BLOCK OF FLATS



11.11.  Hamburg, DE  Markthalle

12.11.  Berlin, DE  Metropol

16.11.  Wien, AT  Simm City

17.11.  München, DE  Technikum

20.11.  Zürich, CH  Komplex 457

21.11.  Karlsruhe, DE  Substage

22.11.  Saarbrücken, DE  Garage

23.11.  Frankfurt, DE  Batschkapp

25.11.  Köln, DE  Live Music Hall