SABATON kündigt neues Album an

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Better Noise Music das neue Album "Legends" von SABATON.



Als besonderes Geschenk zur Feier der Album-Ankündigung veröffentlicht SABATON für ihre treuen Fans auf der ganzen Welt nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Songs von "Legends": 'The Duelist' und 'Lightning At The Gates', inklusive Lyric Videos.



Im November 2025 startet dann die EU/UK Arena Tour.



"Legends" Trackliste:



01-Templars

02-Hordes Of Khan

03-A Tiger Among Dragons

04-Crossing The Rubicon

05-I, Emperor

06-Maid Of Steel

07-Impaler

08-Lightning At The Gates

09-The Duelist

10-The Cycle Of Songs

11-Till Seger



Lightning At The Gates







https://www.youtube.com/watch?v=SXLvfxYC5NQ



The Duelist







https://www.youtube.com/watch?v=6KUOX_VFVn0





SABATON 2025 EU / UK Tourdaten:



14.11.2025 – (DE) Köln, Lanxess Arena

15.11.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

16.11.2025 – (CZ) Ostrava, Ostravar Arena

18.11.2025 – (CH) Zürich, Hallenstadion

20.11.2025 – (DE) München, Olympiahalle

21.11.2025 – (AT) Wien, Stadthalle

22.11.2025 – (PL) Krakau, Tauron Arena

24.11.2025 – (DE) Stuttgart, Schleyerhalle

25.11.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

26.11.2025 – (LU) Esch an der Alzette, Rockhal

28.11.2025 – (FR) Paris, Accor Arena

29.11.2025 – (FR) Lyon, LDLC Arena

01.12.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

02.12.2025 – (BE) Antwerpen, Sportpaleis

04.12.2025 – (UK) London, The O2 Arena

05.12.2025 – (UK) Manchester, Co-op Live

06.12.2025 – (UK) Nottingham, Motorpoint Arena

08.12.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

09.12.2025 – (DK) Kopenhagen, Royal Arena

11.12.2025 – (NO) Oslo, Unity Arena

12.12.2025 – (SE) Göteborg, Scandinavium

13.12.2025 – (SE) Stockholm, 3Arena

