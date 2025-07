Neues Album von BEYOND THE BLACK

"Break the Silence" heißt das nächste Werk, das BEYOND THE BLACK zum 9. Januar 2026 über Nuclear Blast Records auf CD, Vinyl und via Streaming veröffentlicht, kurz bevor ihre "Rising High"-Tour quer durch Europa startet.

Neben Sängerin Jennifer Haben und der Band werden auch noch LORD OF THE LOST, THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES (der Frauenchor des bulgarischen Staatsfernsehens) sowie Asami, die Sängerin der japanischen Powermetal-Band LOVEBITES darauf zu hören sein.

Die Trackliste:

1. Rising High

2. Break The Silence

3. The Art Of Being Alone (feat. Lord Of The Lost)

4. Let There Be Rain (feat. The Mystery Of The Bulgarian Voices)

5. Ravens

6. The Flood

7. Can You Hear Me (feat. Asami from LOVEBITES)

8. (La vie est un) Cinéma

9. Hologram

10. Weltschmerz

Das Album ist ab sofort auf beyondtheblack-shop.com in mehreren Versionen vorbestellbar.

