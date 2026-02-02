Rock auf dem Berg: Erste Bandbestätigungen
02.02.2026 | 16:18
Für das nicht kommerzielle Festival Rock auf dem Berg sind die ersten Bands bestätigt worden.
Diese sind:
EQUILIBRIUM
HIRAES
BLACK MESSIAH
DUST BOLT
Das Festival findet vom 17. bis 18. Juli 2026 auf dem Katzenstein in Pobershau, Nahe Marienberg statt. Weitere Bandbestätigungen sollen demnächst folgen.
Der Ticketverkauf startet ab dem 01.04.2026. Die Early-Bird-Tickets sind bis zum 01.2026 erhältlich.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.
