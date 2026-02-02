Rock auf dem Berg: Erste Bandbestätigungen

Für das nicht kommerzielle Festival Rock auf dem Berg sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

EQUILIBRIUM

HIRAES

BLACK MESSIAH

DUST BOLT



Das Festival findet vom 17. bis 18. Juli 2026 auf dem Katzenstein in Pobershau, Nahe Marienberg statt. Weitere Bandbestätigungen sollen demnächst folgen.

Der Ticketverkauf startet ab dem 01.04.2026. Die Early-Bird-Tickets sind bis zum 01.2026 erhältlich.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.