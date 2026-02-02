NCN 2026: SAMSAS TRAUM, BAGGER 258 bestätigt

Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen mit SAMSAS TRAUM und BAGGER 258 zwei weitere Bands bestätigt worden.



Bisher bestätigt waren:

MARC ALMOND (Best-Of SOFTCELL und Solo)

GIRLS UNDER GLASS (Best-Of-Show zum 40-jährigen Bestehen)

MELOTRON

OF THE WAND AND THE MOON

INTENT:OUTTAKE

THE FOREIGN RESORT

ATLAS BIRD

HINFORT





Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.

Bereits am 03.09.2026 gibt es die bekannte Warm-Up-Party. Bei dieser werden PRAGER HANDGRIFF, TYSKE LUDDER und zwei weitere Bands zu erleben sein.

Die Tickets sind bereits im Festival-Onlineshop erhältlich.



