PET SHOP BOYS: 2 Open-Air-Konzerte für Deutschland bestätigt

Im Sommer dieses Jahres wird das britische Elektropop-Duo PET SHOP BOYS in Deutschland zwei Konzerte geben. Die "DREAMWORLD The Greatest Hits Live"-Tour führt sie dabei nach Mönchengladbach und Berlin.



Das sind die genauen Termine:

10.07.2026 Mönchengladbach - Sparkassen Park

11.07.2026 Berlin - Waldbühne



Tickets gibt es ab Mittwoch, den 4. Februar 2026 ab 10 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Freitag, den 6. Februar ab 10 Uhr sind die Tickets ab 60,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 /Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen) erhältlich.

