Neuigkeiten von ALISSA WHITE-GLUZ

Es bleibt musikalisch spannend bei ALISSA WHITE-GLUZ. Die charismatische Kanadierin tobt sich zur Zeit in einigen musikalischen Projekten aus. Nach ihrer eigenen Single (wir berichteten) taucht sie nun im neuen Song von COLE ROLLAND auf.

In 'Breathing' nutzt sie erneut die Gelegenheit, ihr stimmliches Spektrum weiter auszubauen.

COLE ROLLAND feat. ALISSA WHITE-GLUZ - 'Breathing'

https://www.youtube.com/watch?v=k1Ngv5Srql4