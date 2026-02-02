Neue Single von UNIVERSUM25

In Vorbereitung auf das kommende Album "Die Menschen wollen leben", welches am 20. Februar erscheint, gibt es von UNIVERSUM25 die zweite Singleauskoppelung mit dazugehörigem Video.

In 'Einsamkeit' wird sich ein immer größer werdenes soziales Problem zur Brust genommen. Die düstere Powerballade über die dunkle Leere des Alleinseins geht unter die Haut und wird durch ein atmosphärisches Musikvideo ausdrucksstark in Szene gesetzt.

UNIVERSUM25 - 'Einsamkeit'

https://www.youtube.com/watch?v=vGz9PgC707I