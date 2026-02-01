In Flammen Open Air 2026: THE BLACK MORIAH und THE CROWN bestätigt

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Für die Sause wurden in den letzten Tagen THE BLACK MORIAH und THE CROWN bestätigt.

Dabei werden die Schweden von THE CROWN nach 35 Jahren Abschied von ihren Fans nehmen. Zudem ist es ihre einzige Festival-Show in Deutschland in diesem Jahr. Die Texaner von THE BLACK MORIAH servieren den Gästen Black- und Thrashmetal im Westerngewand.



In den nächsten Tagen soll laut Veranstalter der Headliner für dieses Jahr veröffentlicht werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!



Bereits bestätigt waren:

THE CROWN (SWE)

MAULED (ITA)

HANGOVER IN MINSK (BLR/PL)

SIGH (JP)

DRUDENSANG (D)

SINTAGE (D)

SKANNERS (IT)

GRAVE (SWE)

GANGRENA GASOSA (BRA)

FRANK BLACKFIRE (D)

ILLDISPOSED (DK)

ORDER (NOR)

THRON (CH)

BEHEADED (MT)

SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH (AT)

NUNSLAUGHTER (US)

MANOS (D)

HATE (PL)

ASPHYX (NL)

TSYTSKA (UA)

TEMORA (CZ)

MACABRE (US)

SOJOURNER

REMINA (NZL)

Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.

