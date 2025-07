Radio BOB lädt zum BOB-FEST 2025!

Am 26. Juli 2025 findet im SparkassenPark Mönchengladbach ein echtes Rock-Highlight statt: das BOB-FEST!



Lasst euch die Running-Order auf der Zunge zergehen:



14:00 THUNDERMOTHER

15:05 THE NEW ROSES

16:15 UGLY KID JOE

17:35 H-BLOCKX

18:55 DANKO JONES

20:30 ALICE COOPER



Mehr Rock gibt es doch nicht, oder?



Und für alle Kurzentschlossenen, Tickets gibt's noch hier.

