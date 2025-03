RYOJI SHINOMOTO unterschreibt bei Napalm Records

Gleichzeitig kündigt er sein erstes Solo-Cover-Album an. "Children Of Bushido" erscheint am 8. April bei Napalm Records.



Gitarrenvirtuose RYOJI SHINOMOTO ist vor allem durch seine Arbeit mit der japanischen Samurai-Metal-Band RYUJIN bekannt. Das Album ist eine Hommage an die verstorbene Metal-Legende Alexi Laiho und wird ausschließlich digital erscheinen.



RYOJI SHINOMOTO über das Album:

"Alexi Laiho - ein außergewöhnlicher Rockstar, Gitarrenheld und Komponist (CHILDREN OF BODOM, BODOM AFTER MIDNIGHT) - ist im Jahr 2020 verstorben. Sein Einfluss war immens, nicht nur im Westen, sondern auch in Japan. Jeder, der mich jetzt als Lead-Gitarrist und Sänger in einer Metal-Band sieht, kann leicht verstehen, wie sehr er meinen musikalischen Weg beeinflusst hat."



Nach 'Lake Bodom' ist jetzt 'Downfall' als zweite Auskopplung erschienen.



"Children Of Bushido" Trackliste:



1. Lake Bodom

2. Living Dead Beat

3. Mask Of Sanity

4. Hate Me!

5. Silent Night Bodom Night

6. Follow The Reaper

7. Bodom After Midnight

8. Needled 24/7

9. Downfall



Downfall







https://www.youtube.com/watch?v=3z30lwFdEpQ



Lake Bodom







https://www.youtube.com/watch?v=K-9yB4zheLo

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ryoji shinomoto children of bushido lake bodom downfall