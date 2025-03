CRADLE OF FILTH und die Winterblume

Am 21. März 2025 veröffentlicht CRADLE OF FILTH via Napalm Records das neue Album "The Screaming Of The Valkyries". Mit 'White Hellebore' gibt es eine weiter Singleauskopplung samt dazugehörigrm Video.



CRADLE OF FILTH Mastermind Dani Filth zu 'White Hellebore':

"Die titelgebende Winterblume erinnert auf düstere, poetische Weise an unsere eigene Sterblichkeit – eine Blüte des Schattens, die im abnehmenden Licht des Winters gedeiht. Doch 'White Hellebore' ist mehr als nur ein Symbol: In diesem Song wird sie zur verführerischen Frau, ähnlich der Schwarzen Witwe, die zwischen Hoffnung und Verderben balanciert – ein süßes Gift, ein unwiderstehliches Elixier, atemberaubend schön, doch tödlich im Geschmack.

Das dazugehörige Musikvideo, inspiriert von Lovecraft's Gothic-Horror, stellt die 'White Hellebore' als Filmstar dar, der durch dunkle okkulte Mächte den Tod überlistet. In einem makabren Spiel zwischen Leben und Verwesung entfaltet sich ein nekromantisches Stelldichein, dessen erschreckende Konsequenzen ein übermütiger Leichenschauhauswärter am eigenen Leib erfährt – die perfekte visuelle Ergänzung zur unheiligen Fusion aus Melodie und Chaos, die 'White Hellebore' ausmacht."



White Hellebore







https://www.youtube.com/watch?v=xJWD2MmxqFE

