RVBang - Balingen 2025 - Freitagsheadliner bestätigt, Lineup damit komplett!

DRAGONFORCE wurde als Freitagsheadliner für das RVBang 2025 bestätigt. Freut euch auf die unvergleichliche Mischung aus Geschwindigkeit, Technik und Fantasy-inspiriertem Power Metal welche die Band auf die Bühne bringen wird! Damit ist das Lineup für nächstes Jahr komplett!

Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.

Das komplette Lineup sieht somit wie folgt aus:

Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de

Quelle: RVBang Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rvbang balingen balinger rockverein dragonforce