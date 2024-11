RVBang - Balingen 2025 - Die nächste Bestätigung

Freunde härterer Klänge dürfen sich auf SOURCE OF LEVITATION (SOL) freuen, die neuste Bestätigung für das RVBang. Die aus Balingen stammende Band wird mit Melodic Death Metal ordentlich einheizen.

Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.

Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:Es fehlen somit nur noch zwei Bands inklusive des Freitagsheadliners. Wir dürfen gespannt sein!Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de

