GERNOTSHAGEN letztes Konzert für 2024 & Shows für 2025

GERNOTSHAGEN laden nocheinmal zu einem Pagan-Black-Metal-Abriss ein, um das Jahr dunkel ausklingen zu lassen.

Am 29.12.2024 soll im Club From Hell in Erfurt, das Event starten.

Unter dem Thema der "2. Thüringer Rauhnacht" sind auch mit dabei: KOHLRABENSCHWARZ, WERIAN, HANGATYR, HORDES OF DEFENCES



Alle bisher bekannten Termine von GERNOTSHAGEN gibt es hier:





29.12.2024 Thüringer Rauhnacht II l Erfurt From Hell

13.02.2025 Club Vaudeville l Lindau

14.02.2025 Golden Nugget l Nürnberg

15.02.2025 Frostfeuernächte l Heidesee

15.03.2025 Da Capo l Zella-Mehlis

18.07.2025 Celtic Rock Fest l Burg Greifenstein

22.08.2025 Rock Die Village l Dermbach

06.09.2025 Break Out Festival l Feriendorf Crispendorf