RVBANG 2026: Bandcontest für den letzten fehlenden Platz im Line-Up
Für das RVBANG 2026 wurde ein Bandcontest gestartet, bei dem man abstimmen kann, welche Band den noch letzten offenen Platz im Line-Up bekommen soll.
Zur Auswahl stehen insgesamt 10 Bands:
WITCHBOUND
VANAHEIM
THEN COMES THE NIGHT
SCARLET ANGER
STORMHAMMER
THE LIONS' RAGE
MAD ERA
FROM MARCH TO MAY
MINOTAURUS
ROCK-OUT
Zur Abstimmung geht es hier: https://rvbang.de/contest
Dort gibt es auch einen Spotify Playlist, wo ich euch die Bands anhören könnt. Das Voting läuft bis 26.03.2026, 23:59 Uhr
Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.
Die genaue Tagesverteilung soll es im März geben.
Datum:
Warmup-Show: 09. Juli 2026
Hauptfestival: 10. & 11. Juli 2026
Location:
Messegelände Balingen
Ausstellungsgel. Stetten 1
72336 Balingen
Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der Festival Homepage des RVBANG unter https://rvbang.de/
