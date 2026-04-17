RUTHLESS kündigt neues Album und Tourdaten an

RUTHLESS hat die erste Single sowie ein Lyric-Video zum Titeltrack des kommenden neuen Albums "Curse Of The Beast" veröffentlicht, das am 17. Juli 2026 via Fireflash Records erscheinen wird.



Sammy DeJohn über den Song:

"Der Song handelt von einem Mann, der von einem Werwolf angegriffen wird. Tagsüber ist er ein Mensch, nachts verwandelt er sich in die Bestie oder den Werwolf. Es ist als würde sich ein Mann nachts in einen Werwolf verwandeln, Menschen angreifen und morgens wieder als Mensch aufwachen und bereuen, was er getan hat."



... und über das Album:

"Curse Of The Beast" wurde zusammen mit Produzent Ron Sandoval (KERRY KING u. a.) aufgenommen, der auch den finalen Mix und das Mastering übernahm. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle es hört. Wir haben ein paar Überraschungen auf diesem Album und es wird alles wegfegen".



Unmittelbar danach wird die Band ausgewählte Shows in Europa spielen, zusammen mit MINDWARS sowie THE TROOPS OF DOOM, darunter das legendäre "Headbangers Open Air".



"Curse Of The Beast" Trackliste:



01. The Blood Moon

02. Curse Of The Beast

03. Raging Violence

04. Berserker

05. Suffocating Fear

06. Blood Coalition

07. Sign Of The Cross

08. Prophecy Of Chaos

09. Killed By Fate

10. On Sands Of Hell

11. Hallowed Ground

12. Metal Gods



Curse Of The Beast







https://www.youtube.com/watch?v=v36__TbJOMc



RUTHLESS Live:



18.07.2026 BE  Diest, Club Hell (mit MINDWARS)

19.07.2026 NL  Breda, Sound Dog (mit MINDWARS)

22.07.2026 DE  H.O.A. (Warm-Up-Show) Hamburg

23.07.2026 LU  Esch Belval, MK Bar

24.07.2026 DE  Dresden, Chemiefabrik (mit THE TROOPS OF DOOM)

25.07.2026 DE  Burglengenfeld  VAZ (mit THE TROOPS OF DOOM)

26.07.2026 DE  Oberhausen, Kulttempel (mit THE TROOPS OF DOOM)

27.07.2026 BE  Deinze, Elpee (mit THE TROOPS OF DOOM)

Quelle: Markus Wosgien, United Forces PR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ruthless curse of the beast tour 2026 mindwars the troops of doom