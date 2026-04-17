RUTHLESS kündigt neues Album und Tourdaten an
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RUTHLESS hat die erste Single sowie ein Lyric-Video zum Titeltrack des kommenden neuen Albums "Curse Of The Beast" veröffentlicht, das am 17. Juli 2026 via Fireflash Records erscheinen wird.
Sammy DeJohn über den Song:
"Der Song handelt von einem Mann, der von einem Werwolf angegriffen wird. Tagsüber ist er ein Mensch, nachts verwandelt er sich in die Bestie oder den Werwolf. Es ist als würde sich ein Mann nachts in einen Werwolf verwandeln, Menschen angreifen und morgens wieder als Mensch aufwachen und bereuen, was er getan hat."
... und über das Album:
"Curse Of The Beast" wurde zusammen mit Produzent Ron Sandoval (KERRY KING u. a.) aufgenommen, der auch den finalen Mix und das Mastering übernahm. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle es hört. Wir haben ein paar Überraschungen auf diesem Album und es wird alles wegfegen".
Unmittelbar danach wird die Band ausgewählte Shows in Europa spielen, zusammen mit MINDWARS sowie THE TROOPS OF DOOM, darunter das legendäre "Headbangers Open Air".
"Curse Of The Beast" Trackliste:
01. The Blood Moon
02. Curse Of The Beast
03. Raging Violence
04. Berserker
05. Suffocating Fear
06. Blood Coalition
07. Sign Of The Cross
08. Prophecy Of Chaos
09. Killed By Fate
10. On Sands Of Hell
11. Hallowed Ground
12. Metal Gods
Curse Of The Beast
https://www.youtube.com/watch?v=v36__TbJOMc
RUTHLESS Live:
18.07.2026 BE Diest, Club Hell (mit MINDWARS)
19.07.2026 NL Breda, Sound Dog (mit MINDWARS)
22.07.2026 DE H.O.A. (Warm-Up-Show) Hamburg
23.07.2026 LU Esch Belval, MK Bar
24.07.2026 DE Dresden, Chemiefabrik (mit THE TROOPS OF DOOM)
25.07.2026 DE Burglengenfeld VAZ (mit THE TROOPS OF DOOM)
26.07.2026 DE Oberhausen, Kulttempel (mit THE TROOPS OF DOOM)
27.07.2026 BE Deinze, Elpee (mit THE TROOPS OF DOOM)
- Quelle:
- Markus Wosgien, United Forces PR
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- ruthless curse of the beast tour 2026 mindwars the troops of doom
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