UNCHAINED HORIZON und die Hysterie
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Vom Album "The Guardians Call", das am 13. März 2026 erschienen ist, präsentiert UNCHAINED HORIZON mit 'Hysteria' ein weiteres Musik-Video.
UNCHAINED HORIZON über 'Hysteria':
"In einer Welt, die von Angst, Fehlinformationen und Spaltung geprägt ist, spiegelt 'Hysteria' die wachsenden Spannungen unserer Zeit wider. Von Krieg und Krisen bis hin zu Manipulation und Massenpanik dieser Song fängt den Moment ein, in dem die Kontrolle schwindet und das Chaos die Oberhand gewinnt. Das Video zeigt eine Gesellschaft am Abgrund: Menschen, die in ihren Bildschirmen versunken sind und wie Marionetten gesteuert werden, während die Welt um sie herum langsam in Flammen aufgeht."
Hysteria
https://www.youtube.com/watch?v=kzhVA01p2Bg
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- unchained horizon the guardians call hysteria
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