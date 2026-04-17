UNCHAINED HORIZON und die Hysterie

Vom Album "The Guardians Call", das am 13. März 2026 erschienen ist, präsentiert UNCHAINED HORIZON mit 'Hysteria' ein weiteres Musik-Video.



UNCHAINED HORIZON über 'Hysteria':

"In einer Welt, die von Angst, Fehlinformationen und Spaltung geprägt ist, spiegelt 'Hysteria' die wachsenden Spannungen unserer Zeit wider. Von Krieg und Krisen bis hin zu Manipulation und Massenpanik  dieser Song fängt den Moment ein, in dem die Kontrolle schwindet und das Chaos die Oberhand gewinnt. Das Video zeigt eine Gesellschaft am Abgrund: Menschen, die in ihren Bildschirmen versunken sind und wie Marionetten gesteuert werden, während die Welt um sie herum langsam in Flammen aufgeht."



Hysteria







https://www.youtube.com/watch?v=kzhVA01p2Bg



Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: unchained horizon the guardians call hysteria