ROCK HARD FESTIVAL: Mit Running Order
Die Veranstalter des Rock Hard Festivals haben nun die Running Order der kommenden Pfingstsause bekanntgegeben:
Freitag, 22. Mai
21:30 - 23:00 ARMORED SAINT
19:45 - 21:00 CORONER
18:15 - 19:15 ANGEL WITCH
17:00 - 17:50 NECKBREAKKER
16:10 - 16:40 PROPHETS OF THE RISING DEAD
15:20 - 15:50 MAAMUUT
14:30 - 15:00 MAJAK
Samstag, 23. Mai
21:30 - 23:00 PARADISE LOST
19:45 - 21:00 DARK TRANQUILLITY
18:10 - 19:15 SLIME
16:45 - 17:45 HÄLLAS
15:25 - 16:20 HIRAX
14:10 - 15:00 AMBUSH
13:00 - 13:45 WYTCH HAZEL
12:00 - 12:40 THE GREAT SEA
Sonntag, 24. Mai
21:30 - 23:00 SAXON
19:45 - 21:00 MIKKEY DEE (With Friends Playing Motörhead Classics)
18:10 - 19:15 ULI JON ROTH (Virgin Killer-Set)
16:45 - 17:45 LUCIFER
15:25 - 16:20 GUS G. & RONNIE ROMERO
14:10 - 15:00 NAILED TO OBSCURITY
13:00 - 13:45 THE NEPTUNE POWER FEDERATION
12:00 - 12:40 SMORRAH
Die 3-Tages-Tickets kosten 155,00 Euro inklusive aller Gebühren und sind hier erhältlich:
Außerdem sind Tagestickets zu folgenden Preisen erhältlich:
Freitag: 65,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
Samstag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
Sonntag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
