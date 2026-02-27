ROCK HARD FESTIVAL: Es geht weiter

Die Düster-Metaller PARADISE LOST, Kult-Gitarrist ULI JON ROTH, das schwedische Heavy-Metal-Kommando AMBUSH und die Lokalmatadoren SMORRAH sind weitere Farbtupfer im buntgemischten Programm des diesjährigen Rock Hard Festivals.

Damit liest sich das Programm der vom 22. bis 24. Mai stattfindenen Sause wie folgt:

Freitag

ARMORED SAINT

CORONER

ANGEL WITCH

NECKBREAKKER

New Kids In The Pott, Band 3

New Kids In The Pott, Band 2

New Kids In The Pott, Band 1

Samstag

PARADISE LOST

DARK TRANQUILLITY

SLIME

HÄLLAS

HIRAX

AMBUSH

WYTCH HAZEL

THE GREAT SEA

Sonntag

SAXON

MIKKEY DEE

ULI JON ROTH

LUCIFER

GUS G. & RONNIE ROMERO

NAILED TO OBSCURITY

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

SMORRAH

Die 3-Tages-Tickets kosten 155,00 Euro inklusive aller Gebühren und sind hier erhältlich:

Außerdem sind Tagestickets zu folgenden Preisen erhältlich:

Freitag: 65,00 VVK inkl. VVK-Gebühr

Samstag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr

Sonntag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr