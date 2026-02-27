ROCK HARD FESTIVAL: Es geht weiter
Kommentieren
Die Düster-Metaller PARADISE LOST, Kult-Gitarrist ULI JON ROTH, das schwedische Heavy-Metal-Kommando AMBUSH und die Lokalmatadoren SMORRAH sind weitere Farbtupfer im buntgemischten Programm des diesjährigen Rock Hard Festivals.
Damit liest sich das Programm der vom 22. bis 24. Mai stattfindenen Sause wie folgt:
Freitag
ARMORED SAINT
CORONER
ANGEL WITCH
NECKBREAKKER
New Kids In The Pott, Band 3
New Kids In The Pott, Band 2
New Kids In The Pott, Band 1
Samstag
PARADISE LOST
DARK TRANQUILLITY
SLIME
HÄLLAS
HIRAX
AMBUSH
WYTCH HAZEL
THE GREAT SEA
Sonntag
SAXON
MIKKEY DEE
ULI JON ROTH
LUCIFER
GUS G. & RONNIE ROMERO
NAILED TO OBSCURITY
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
SMORRAH
Die 3-Tages-Tickets kosten 155,00 Euro inklusive aller Gebühren und sind hier erhältlich:
Außerdem sind Tagestickets zu folgenden Preisen erhältlich:
Freitag: 65,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
Samstag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
Sonntag: 75,00 VVK inkl. VVK-Gebühr
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- rock hard festival saxon paradise lost armored saint dark tranquiillity coroner slime
0 Kommentare