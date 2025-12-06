ROCK HARD FESTIVAL: Weitere Neuankündigungen
06.12.2025 | 14:49
Wir freuen uns, die musikalische Speisekarte mit SAXON, HÄLLAS, WARLORD, THE NEPTUNE POWER FEDERATION und THE GREAT SEA um fünf weitere Einträge erweitern zu können!
Bisher bestätigte Bands:
SAXON
ARMORED SAINT
DARK TRANQUILLITY
MIKKEY DEE with friends playing Motörhead classics
CORONER
SLIME
HÄLLAS
LUCIFER
ANGEL WITCH
GUS G. + RONNIE ROMERO
HIRAX
WARLORD
WYTCH HAZEL
NAILED TO OBSCURITY
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
NECKBREAKKER
THE GREAT SEA
+ sechs weitere Bands
