Neuigkeiten von MOB RULES

MOB RULES hat mit "Stories From The Verdant Vale" eine ganz besondere neue Veröffentlichung angekündigt, die am 21. August 2026 über ROAR - A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird. Gleichzeitig präsentiert die Band mit 'Master Of The Black Crow' die erste Single daraus.



Wie Sänger Klaus Dirks erklärt:

"Während der Fertigstellungsphase des Albums diskutierten wir mit dem Label mögliches Bonusmaterial für die Earbook-Edition. Wir wollten eigentlich ungern Demoversionen oder dergleichen verwenden. Das weckte den Ansporn, noch ein paar neue Songs zu schreiben. Was wir uns damit ans Bein gebunden hatten, war uns durchaus klar, aber wir wollten uns selbst auch ein Stück weit herausfordern."



Die Songs zeigen sich im Vergleich zu "Rise Of The Ruler" etwas direkter und kompakter, ohne dabei den typischen Mix aus melodischem Power Metal, Atmosphäre und erzählerischer Tiefe zu verlieren. Inhaltlich versteht sich die Veröffentlichung als Erweiterung von "Rise Of The Ruler" aus einer neuen Perspektive, während die einzelnen Songs auch für sich stehen können.



"Stories From The Verdant Vale" erscheint auf Vinyl sowie digital. Das Album wurde von Markus Teske gemischt, das Artwork stammt von Stan W. Decker.



"Stories From The Verdant Vale" Trackliste:



01. Savage Land Reprise

02. Master Of The Black Crow

03. Masquerade Ball

04. Above The Maelstrom

05. Balance Of Power

06. Celebration Day (2014 Version, feat. Bernhard Weiß, Bonus Track)

07. Insurgeria (2014 Version, feat. Udo Dirkschneider, Bonus Track)

08. Coast To Coast (2014 Version, feat. Chity Somapala, Bonus Track)

09. End Of All Days (2014 Version, feat. Amanda Somerville, Bonus Track)

10. Broken (Bonus Track)



Master Of The Black Crow







https://www.youtube.com/watch?v=uo54oh_RauE

Quelle: Mona Miluski, RPM-ROAR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mob rules stories from the verdant vale master of the black crow