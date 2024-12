ROCK HARD FESTIVAL 2025: Nächster Rundumschlag

Mit DISMEMBER, THE GEMS, SANHEDRIN, TAILGUNNER und AMETHYST rollt die nächste Bandwelle des illustren Rock Hard Festivals auf uns zu.

Somit liest sich das Billing bislang wie folgt:

W.A.S.P.

DISMEMBER

EXODUS

CRIMSON GLORY

GEOFF TATE

NILE

DEATH ANGEL

THRESHOLD

MUNICIPAL WASTE

MYRATH

VICTORY

DOOL

THE GEMS

THE NIGHT ETERNAL

THE CRYPT

ATTIC

HIRAES

SANHEDRIN

TAILGUNNER

AMETHYST



+ 2 weitere Highlights



Die 3-Tages-Tickets kosten 148,50 Euro inklusive aller Gebühren und sind ab sofort hier erhältlich.



Vier Tage Camping kosten 49,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren und sind ebenfalls über den Shop verfügbar.



Parktickets stehen aufgrund der Umbaumaßnahmen aktuell nicht zur Verfügung.



Fragen zum Thema „Tickets“ beantwortet das Team gerne unter 0231 - 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.



Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet ihr hier und auf unserer Facebook-Seite.