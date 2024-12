13 Neuzugänge beim SUMMER BREEZE 2025, Mittwoch ist Century Media Label Night

Weiter geht der Reigen, das SUMMER BREEZE hat heute angekündigt, dass der Mittwoch die Century Media Label Night wird. CM hat dazu folgende Bands ins Rennen geworfen: SOLSTAFIR, BORKNAGAR, CRYSTAL LAKE und BAEST. Eine weitere wird noch hinzukommen.

Außerdem sind für das reguläre Programm WARDRUNA, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AGNOSTIC FRONT, COLDRAIN, SUFFOCATION, HARAKIRI FOR THE SKY, WARMEN, KUPFERGOLD und HELLRIPPER dazugekommen.

Damit sind nun diese Bands bestätigt: MACHINE HEAD, GOJIRA, BLIND GUARDIAN, IN EXTREMO, WITHIN TEMPTATION, SAXON, DIMMU BORGIR, LANDMVRKS, HÄMATOM, TARJA & Marko Hietala, DONOTS, THE HALO EFFECT, KISSIN‘ DYNAMITE, ASP, WIND ROSE, CULT OF LUNA, KANONENFIEBER, AUGUST BURNS RED, STATIC-X, FIT FOR A KING, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, OBITUARY, ROYAL REPUBLIC, ENSIFERUM, FIDDLER’S GREEN, COUNTERPARTS, KUBLAI KHAN TX, DESTRUCTION, PRIMORDIAL, SEPTICFLESH, ANNISOKAY, TURBOBIER, HANABIE, UNLEASHED, RIVERS OF NIHIL, BETWEEN THE BURIED AND ME, GUTALAX, HEAVYSAURUS, CHARLOTTE WESSELS, GAEREA, DOMINUM, ANGELUS APATRIDA, THROWN, ANGELMAKER, BENIGHTED, LIK, 3 INCHES OF BLOOD, WARBRINGER, EVIL INVADERS, DOWNSET, APRIL ART, NON EST DEUS, ELVENKING, LEAGUE OF DISTORTION, SCHATTENMANN, SLOPE, ALLT, MASTER, IOTUNN, IMPERIAL TRIUMPHANT, ABBIE FALLS, NYTT LAND, HAMMER KING, DESTINITY, HIRAES, AVRALIZE, STESY, ARCTIS, WARDRUNA, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AGNOSTIC FRONT, COLDRAIN, SUFFOCATION, HARAKIRI FOR THE SKY, WARMEN, KUPFERGOLD, SOLSTAFIR, BORKNAGAR, CRYSTAL LAKE, BAEST, HELLRIPPER. Tickets für die Sause in Dinkelsbühl vom 13. bis 16.8.2025 gibt es im SBOA-Ticketshop, noch für 219,99 Euro.