DRAGONKNIGHT kündigt Debütalbum an

Am 17. Januar 2025 erscheint via Scarlet Records das Debütaöbum "Legions" von DRAGONKNIGHT. Nach dem ersten Video 'The Imperator' gibt es zur weiteren Einstimmung seit heute den nächsten Track 'The Legions Of Immortal Dragonlords'.



"Legions" Trackliste:



01-Ascendance - Through Sea And Fire

02-The Legions Of Immortal Dragonlords

03-The Imperator

04-Pirates, Bloody Pirates!

05-Defender Of Dragons

06-Storm Bringer

07-Astarte Rise

08-Dead Kings In The Grave

09-Sword Of The Northern Lights

10-The Revelation

11-Return To Atlantis



The Legions Of Immortal Dragonlords







https://www.youtube.com/watch?v=-D5Wm5PTqgk



The Imperator





https://www.youtube.com/watch?v=UiOdV982dmM

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dragonknight legions the imperator the legions of immortal dragonlords