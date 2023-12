ROBBIE KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES: Hörproben aus dem neuen Album

Am 19. Januar soll das neue, selbstbetitelte Album der heutigen Band des ehemaligen DOORS-Gitarristen Robbie Krieger, ROBBIE KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES, erscheinen. Soeben wurde das Video zu 'Samosas And Kingfishers' veröffentlicht.







Der Clip zu 'A Day In L.A.' ist schon etwas länger online.





