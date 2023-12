MAGNUM wird uns live beehren

Nachdem das neue Album "Here Comes The Rain" bereits angekündigt ist und die erste Single 'Blue Tango' in den Wohnzimmern der Melodic-Rock-Freunde der Welt bereits rotiert, ist es natürlich klar, dass die Briten uns auch wieder live besuchen werden. Hier sind die Torudaten:

04.04.24, Capitol Mannheim, Mannheim

05.04.24, Christuskirche, Bochum

06.04.24, Kulturhaus Neuruppin, Neuruppin

08.04.24, Metropol Berlin, Berlin

09.04.24, Musikzentrum, Hannover

10.04.24, Fabrik, Hamburg

12.04.24, Kaminwerk, Memmingen

13.04.24, Z7, Pratteln

14.04.24, Airport Obertraubling, Obertraubling

16.04.24, Ampere, München

17.04.24, Der Hirsch, Nürnberg

19.04.24, Musikhalle Markneukirchen, Markneukirchen

Als Gast wird Hugh Cornwell mitreisen. Wer sich jetzt verwirrt am Kopf kratzt, das ist der Sänger und Gitarrist von THE STRANGLERS, also durchaus eine Person, die man im UK-Rock-Zirkus kennt. Deswegen gibt in dieser Newsd anstatt des aktuellen Stückes von MAGNUM mal das aktuelle Video von Hugh, 'Beware Of The Doll':