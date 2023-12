BEYOND THE BLACK geht auf Tour

Die "Dancing In The Dark"-Tour 2024 von BEYOND THE BLACK startet im April 2024.



05.04. DE Mümchen, TonHalle

06.04. DE Memmingen, Kaminwerk

07.04. CZ Brno, Sono Centrum

09.04. AT Wien, Arena Wien (big hall)

10.04. HU Budapest, Barba Negra Blue Stage

12.04. DE Geiselwind, Music Hall

13.04. DE Hannover, Capitol

14.04. NL Haarlem, Patronaat

16.04. FR Paris, Trabendo

17.04. DE Wiesbaden, Schlachthof

19.04. CH Zürich, Komplex 457

20.04. DE Stuttgart, Wagenhallen

21.04. DE Saarbrücken, Garage

23.04. PL Krakow, Kamienna12

24.04. DE Berlin, Astra Kulturhaus

26.04. BE Antwerp, Trix

27.04. DE Oberhausen, Turbinenhalle

