LORDI: zusätzliche Tourtermine

LORDI gibt zusätliche Tourtermine zur "Unliving Pictour-Show" 2024 bekannt:



14.03.2024 SE Stockholm - Fryshuset Klubben [Tickets ab 18.12.23, 10 UHR] *NEU*

15.03.2024 SE Göteborg - Filmstudion [Tickets ab 18.12.23, 10 UHR] *NEU*

17.03.2024 DK Kopenhagen - Pumpehuset [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

19.03.2024 LT Vilnius - Vakaris *NEU*

20.03.2024 PL Lublin - Radio Lublin *NEU*

21.03.2024 PL Warschau - Progresja [Tickets ab 18.12.23, 10 UHR] *NEU*

23.03.2024 HU Budapest - Barba Negra [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

24.03.2024 SK Zvolen - Culture House [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

27.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) - Slaughter Club [VORVERK. IN KÜRZE] *NEU*

29.03.2024 FR Toulouse - Le Metronum [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

30.03.2024 FR Vauréal - Le Forum *NEU*

01.04.2024 UK Manchester - Academy 2 *NEU*

02.04.2024 UK Birmingham - O2 Institute 2 *NEU*

03.04.2024 UK London - Electric Ballroom *NEU*

04.04.2024 UK Cardiff - Y Plas *NEU*

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen - Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo - Metropool [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

08.04.2024 NL Heerlen - Poppodium Nieuwe Nor *NEU*

10.04.2024 DE Köln - Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig - Westand

12.04.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven - Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen - P60 *NEU*

17.04.2024 DE Hamburg - Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen - Musikhalle

21.04.2024 AT Wiener Neustadt - Arena Nova

22.04.2024 CZ Prag - Roxy *NEU*

23.04.2024 CZ Ostrau - Garage Club *NEU*

25.04.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen - Kaminwerk

27.04.2024 DE München - Backstage

28.04.2024 AT Innsbruck - Messehalle A

30.04.2024 DE Mannheim - Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig - Hellraiser

04.05.2024 SK Bratislava - Majestic Music Club [VORVERKAUF IN KÜRZE] *NEU*

05.05.2024 AT Wien - Stadthalle



Weitere kommende LORDI-Livetermine:



03. - 06.07.2024 DE Ballenstedt - Rockharz Open Air *AUSVERKAUFT*

21.07.2024 FI Mariehamn - Rockoff *NEU*

25. - 27.07.2024 FI Kuopio - Kuopiorock *NEU*

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lordi unliving pictour show 2024 zusatztermine