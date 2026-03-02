RIKET gibt nach zehn Jahren sein Debüt
Die schwedische Death-Metal-Formation RIKET hat für den 10.04.2026 sein Debütalbum "2026" angekündigt. Nach der Gründung 2016, erschienen zwischen mehreren EP's und Singles auch ein Livealbum. Nun wird die Band um Frontmann Nephente, via Black Lion Records, das erste Studioalbum veröffentlichen.
"2026" Trackliste:
01. 1868 - Sommar Vid Vinterviken
02. 1867 - Storsvagaret
03. 1965 - Hoghus Och Kultur
04. 1948 - Att Doda Ett Barn
05. 1885 - Dodsdansen (I Manskensnatten)
06. 1897 - Mot Polten
07. 1991 - 2000 Ar (Saliga Aro De Talmodiga)
08. 1937 - Lagor Vid Portarna
09. 2009 - Alla Ska I Jorden
