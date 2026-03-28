REXORIA kündigt neues Album an
Am 8. Mai 2026 veröffentlicht REXORIA das Album "Fallen Dimension". Es ist bereits das vierte Album der Band und erscheint via Black Lodge Records. Mit dem Video-Clip zu 'Break The Wave' gibt es nun die erste Vorab-Single.
"Fallen Dimension" Trackliste:
01-Metallic Rain
02-Awakening
03-Dancing On The Ruins
04-Malleus Maleficarum
05-Running With The Stars
06-Dominion, feat. Mike Andersson (TUNGSTEN)
07-Break The Wave
08-Himalaya
09-Wasted Land
10-Virtual Pain
11-Heart Of Sorrow, feat. Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL / HARDLINE)
https://www.youtube.com/watch?v=WZQ7Y3Sq5DE
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- rexoria fallen dimension break the wave
