HEAVEN & HELL und die Kinder der See

Zeitgleich zur gestrigen Veröffentlichung des Box-Sets "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" von HEAVEN & HELL ging auch ein Clip mit einer Livedarbietung von 'Children Of The Sea' in Wacken online.







https://www.youtube.com/watch?v=0LjgDL9eybE

Quelle: Netinfect Redakteur: Stefan Kayser Tags: heaven hell breaking out of heaven 2007-2009 children of the sea black sabbath