HEAVEN & HELL und die Kinder der See
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28.03.2026 | 16:54
Zeitgleich zur gestrigen Veröffentlichung des Box-Sets "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" von HEAVEN & HELL ging auch ein Clip mit einer Livedarbietung von 'Children Of The Sea' in Wacken online.
Zeitgleich zur gestrigen Veröffentlichung des Box-Sets "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" von HEAVEN & HELL ging auch ein Clip mit einer Livedarbietung von 'Children Of The Sea' in Wacken online.
https://www.youtube.com/watch?v=0LjgDL9eybE
- Quelle:
- Netinfect
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- heaven hell breaking out of heaven 2007-2009 children of the sea black sabbath
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