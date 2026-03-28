Neuigkeiten von THE 69 EYES

Die Band kündigt für den 5. Juni 2026 die EP "I Survive" an und hat eine Cover-Version von THIN LIZZYs 'Cold Sweat', aus dem Jahr 1983, veröffentlicht. Auch den Titeltrack gibt es schon zu begutachten.
Sänger Jyrki 69 kommentiert:
"Ein Freund von mir hat mir unser Demo von 'Cold Sweat' von vor über zehn Jahren geschickt und gefragt, warum wir es nie veröffentlicht haben. Nachdem er das Demo gehört hatte, meinte Gabi Hakanen, Chef von Vallila Music House, das sei genau das, was THE 69 EYES am besten können: Rock für das Radio! Jede anständige Rockband covert irgendwann auch THIN LIZZY, also ist das jetzt auch erledigt."
"I Survive" Trackliste:
01-I Survive, feat. Steve Stevens
02-Cold Sweat
03-In The Misery
04-Devil's Rose, feat. Ed Mundell
Cold Sweat
I Survive, feat. Steve Stevens
