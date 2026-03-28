POWER PALADIN und der Turm von Arcane

Am 27. März 2026 erschien via ROAR  A Division of Reigning Phoenix Music das Album "Beyond The Reach Of Enchantment". Dazu hat die Band ein Musik-Video zu 'The Arcane Tower' veröffentlicht - gemeinsam mit Tommy Johansson (MAJESTICA).



POWER PALADIN Fronter Atli Guðlaugsson beschreibt den Song als einen "high octane banger, mit niemand Geringerem als Tommy Johansson von MAJESTICA. Voller epischer Orchestrierungen, Chöre und Dramatik erzählt der Song von der Erkundung des mysteriösen Arcane Tower und seiner Bewohner."



The Arcane Tower, feat. Tommy Johansson







https://www.youtube.com/watch?v=pUAw1Tpasq4

Quelle: Mona Miluski, RPM-ROAR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: power paladin beyond the reach of enchantment the arcane tower feat tommy johansson