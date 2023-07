RESOLVE mit neuem Video

Die Metalcore-Combo RESOLVE hat einen neuen Song veröffentlicht. Zu 'New Colors' gibt es auch ein Musikvideo (s.u.). Der Song stammt vom Album "Human", das am 15. September veröffentlicht wird. Das Album kann ab sofort als limitiertes Picture Vinyl und als CD vorbestellt werden.

Die Band war kürzlich mit WHILE SHE SLEEPS auf Tour, anschließend mit SIAMESE. Im Anschluss an die Album-Veröffentlichung folgt eine Tour durch Frankreich. Wer die Band in Deutschland sehen möchte, hat an folgenden Terminen die Möglichkeit dazu:

28.07. DE Freiburg, Jazzhaus (mit STICK TO YOUR GUNS)

04.11. DE Stuttgart, Core Fest