RESOLVE: Große Headliner-Tour zum "Human"-Finale mit WINDWAKER, ASHEN & TROPIC GOLD
Die französischen Modern-Metalcore-Aufsteiger RESOLVE starten das Jahr 2026 mit ihrer bisher ambitioniertesten Headliner-Tour. Unter dem Banner "European Winter 2026" zelebriert das Quartett aus Lyon ihr zweites Album "Human".
Das Support-Paket verspricht einen abwechslungsreichen Abend für Fans moderner Gitarrenklänge: Mit dabei sind die australischen Genre-Grenzgänger WINDWAKER, die französischen Landsleute von ASHEN sowie TROPIC GOLD aus Großbritannien.
Hier sind die Termine im DACH-Raum:
17.01.2026 - Köln, Essigfabrik
18.01.2026 - Frankfurt, Das Bett
19.01.2026 - Berlin, Hole 44
20.01.2026 - Wien, Szene (AT)
23.01.2026 - Hamburg, Bahnhof Pauli
24.01.2026 - Dresden, Blauer Salon
25.01.2026 - München, Backstage
26.01.2026 - Stuttgart, Im Wizemann
Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: resolveofficial.co
