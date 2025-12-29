RESOLVE: Große Headliner-Tour zum

Die französischen Modern-Metalcore-Aufsteiger RESOLVE starten das Jahr 2026 mit ihrer bisher ambitioniertesten Headliner-Tour. Unter dem Banner "European Winter 2026" zelebriert das Quartett aus Lyon ihr zweites Album "Human".

Das Support-Paket verspricht einen abwechslungsreichen Abend für Fans moderner Gitarrenklänge: Mit dabei sind die australischen Genre-Grenzgänger WINDWAKER, die französischen Landsleute von ASHEN sowie TROPIC GOLD aus Großbritannien.

Hier sind die Termine im DACH-Raum:

17.01.2026 - Köln, Essigfabrik

18.01.2026 - Frankfurt, Das Bett

19.01.2026 - Berlin, Hole 44

20.01.2026 - Wien, Szene (AT)

23.01.2026 - Hamburg, Bahnhof Pauli

24.01.2026 - Dresden, Blauer Salon

25.01.2026 - München, Backstage

26.01.2026 - Stuttgart, Im Wizemann

Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: resolveofficial.co