LIONHEART: Große Europa-Tour mit MADBALL, GIDEON und SLOPE 2026

Die Könige des Westcoast Hardcore kehren zurück: LIONHEART hat eine umfangreiche Europa-Tour für den Beginn des Jahres 2026 angekündigt. Die Kalifornier kommen dabei nicht allein, sondern bringen ein absolut hochkarätiges Support-Paket mit, das jedes Hardcore-Herz höherschlagen lässt.

Mit im Tourbus sitzen keine Geringeren als die NYHC-Legenden MADBALL, die Metalcore-Dampfwalze GIDEON sowie die deutschen Crossover-Senkrechtstarter SLOPE. Ein Line-up, das energiegeladene Moshpits und schweißtreibende Abende garantiert.

Hier sind die Termine im DACH-Raum:

09.01.2026 - Münster, Skaters Palace

10.01.2026 - Leipzig, Haus Auensee

11.01.2026 - Berlin, Astra

13.01.2026 - Wien, Simm City (AT)

14.01.2026 - Nürnberg, Z-Bau

15.01.2026 - München, Tonhalle

16.01.2026 - Wiesbaden, Schlachthof

17.01.2026 - Solothurn, Kofmehl (CH)

21.01.2026 - Stuttgart, Im Wizemann

22.01.2026 - Bremen, Modernes

23.01.2026 - Köln, Carlswerk Victoria

Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: lionheartca.com