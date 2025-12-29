LIONHEART: Große Europa-Tour mit MADBALL, GIDEON und SLOPE 2026
Die Könige des Westcoast Hardcore kehren zurück: LIONHEART hat eine umfangreiche Europa-Tour für den Beginn des Jahres 2026 angekündigt. Die Kalifornier kommen dabei nicht allein, sondern bringen ein absolut hochkarätiges Support-Paket mit, das jedes Hardcore-Herz höherschlagen lässt.
Mit im Tourbus sitzen keine Geringeren als die NYHC-Legenden MADBALL, die Metalcore-Dampfwalze GIDEON sowie die deutschen Crossover-Senkrechtstarter SLOPE. Ein Line-up, das energiegeladene Moshpits und schweißtreibende Abende garantiert.
Hier sind die Termine im DACH-Raum:
-
09.01.2026 - Münster, Skaters Palace
-
10.01.2026 - Leipzig, Haus Auensee
-
11.01.2026 - Berlin, Astra
-
13.01.2026 - Wien, Simm City (AT)
-
14.01.2026 - Nürnberg, Z-Bau
-
15.01.2026 - München, Tonhalle
-
16.01.2026 - Wiesbaden, Schlachthof
-
17.01.2026 - Solothurn, Kofmehl (CH)
-
21.01.2026 - Stuttgart, Im Wizemann
-
22.01.2026 - Bremen, Modernes
-
23.01.2026 - Köln, Carlswerk Victoria
Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: lionheartca.com
