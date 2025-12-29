EXILIA kommt nach Deutschland

Masha und ihre Jungs kommen auch 2026 für ausgewählte Wochenend-Gigs in die Republik.

Bislang haben die italienischen Crossover-Heroen folgende Daten fixieren können:



09.01.2026 Düsseldorf, Pitcher

24.01.2026 Frankfurt, Ponyhof

14.02.2026 Watenstedt, Zur Linde

19.09.2026 Owingen, Private Event



Ob noch weitere Termine folgen werden, lässt die Band offen. Powermetal.de wird definitiv von der Tour berichten!

Quelle: Band-Homepage Redakteur: Björn Backes Tags: exilia