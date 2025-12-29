EXILIA kommt nach Deutschland
Kommentieren
29.12.2025 | 11:59
Masha und ihre Jungs kommen auch 2026 für ausgewählte Wochenend-Gigs in die Republik.
Masha und ihre Jungs kommen auch 2026 für ausgewählte Wochenend-Gigs in die Republik.
Bislang haben die italienischen Crossover-Heroen folgende Daten fixieren können:
09.01.2026 Düsseldorf, Pitcher
24.01.2026 Frankfurt, Ponyhof
14.02.2026 Watenstedt, Zur Linde
19.09.2026 Owingen, Private Event
Ob noch weitere Termine folgen werden, lässt die Band offen. Powermetal.de wird definitiv von der Tour berichten!
- Quelle:
- Band-Homepage
- Redakteur:
- Björn Backes
- Tags:
- exilia
0 Kommentare