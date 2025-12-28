LEATHERHEAD ist zurück

Die griechische Speed-Metal-Formation LEATHERHEAD meldet sich mit einem neuen Lebenszeichen zurück: Mit einem offiziellen Videoclip zum Song 'V.H.S.' gibt die Band einen ersten Vorgeschmack auf das kommende zweite Studioalbum "Violent Horror Stories", das am Freitag, den 13.02.2026, über No Remorse Records erscheint.







"Violent Horror Stories" Trackliste:





01. V.H.S.

02. Summoning The Dead

03. The Visitors

04. Children Of The Beast

05. Incubus

06. Crimson Eyes

07. Something Evil (This Way Comes)

08. Dreamcatcher





LEATHERHEAD - V.H.S. (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=KIU05ddLTW0=RDKIU05ddLTW0&start_radio=1

Quelle: LEATHERHEAD Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: leatherhead violent horror stories vhs