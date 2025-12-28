LEATHERHEAD ist zurück
Kommentieren
Die griechische Speed-Metal-Formation LEATHERHEAD meldet sich mit einem neuen Lebenszeichen zurück: Mit einem offiziellen Videoclip zum Song 'V.H.S.' gibt die Band einen ersten Vorgeschmack auf das kommende zweite Studioalbum "Violent Horror Stories", das am Freitag, den 13.02.2026, über No Remorse Records erscheint.
"Violent Horror Stories" Trackliste:
01. V.H.S.
02. Summoning The Dead
03. The Visitors
04. Children Of The Beast
05. Incubus
06. Crimson Eyes
07. Something Evil (This Way Comes)
08. Dreamcatcher
LEATHERHEAD - V.H.S. (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=KIU05ddLTW0=RDKIU05ddLTW0&start_radio=1
- Quelle:
- LEATHERHEAD Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- leatherhead violent horror stories vhs
0 Kommentare