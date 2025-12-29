COUNTERPARTS: "Heaven Let Them Die"-Tour 2026 mit SUNAMI, ONE STEP CLOSER & GOD COMPLEX
Kommentieren
Nach der Absage ihrer geplanten Sommertour 2025 machen die kanadischen Melodic-Hardcore-Schwergewichte COUNTERPARTS ihr Versprechen wahr und kehren Anfang 2026 mit voller Wucht zurück. Unter dem Titel "Heaven Let Them Die Tour" präsentiert die Band um Frontmann Brendan Murphy eine der stärksten Hardcore-Packages des Jahres.
Das Line-up hat es in sich: Als Special Guests sind die kalifornischen Hardcore-Hype-Garanten SUNAMI, die Melodic-Hardcore-Senkrechtstarter ONE STEP CLOSER sowie die UK-Heavy-Export GOD COMPLEX mit dabei. Ein Abend, der von emotionalen Melodien bis hin zu roher Aggression alles abdeckt.
Hier sind die Termine im DACH-Raum:
-
23.01.2026 - Nürnberg, Z-Bau
-
24.01.2026 - Wien, Flex (AT)
-
27.01.2026 - Leipzig, Felsenkeller
-
28.01.2026 - Berlin, Festsaal Kreuzberg
-
03.02.2026 - Hamburg, Markthalle
-
05.02.2026 - Köln, Live Music Hall
-
06.02.2026 - Frankfurt, Batschkapp
-
07.02.2026 - München, Muffathalle
-
08.02.2026 - Zürich, Dynamo (CH)
-
10.02.2026 - Karlsruhe, Substage
Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: counterpartsband.com
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Noah-Manuel Heim
- Tags:
- counterparts sunami one step closer god complex melodic hardcore metalcore tour 2026 konzert
0 Kommentare