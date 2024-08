RELOAD FESTIVAL 2025: JUBILÄUM MIT ERSTEN HEADLINERN UND DREI TAGEN MAINSTAGE

Das RELOAD FESTIVAL feiert 2025 sein 20-jähriges Bestehen und verspricht, dieses besondere Jubiläum mit einem unvergesslichen Programm zu krönen. Außerdem wird die die Mainstage bereits am Donnerstag eröffnet, um einen zusätzlichen Tag voller energiegeladener Live-Shows zu bieten.



Insgesamt haben bereits 22 Bands ihre Teilnahme am Reload Festival 2025 bestätigt. Mit dabei sein werden beispielsweise MACHINE HEAD, GOJIRA und I PREVAIL.



Reload Festival 2025: 14. bis 16. August. Bisher bestätigte Bands:



MACHINE HEAD, GOJIRA, I PREVAIL, DONOTS, MINISTRY, STATIC-X, AUGUST BURNS RED, THE HALO EFFECT, BLEED FROM WITHIN, FIT FOR A KING, HANABIE, KATAKLYSM, COUNTERPARTS, SHADOW OF INTENT, FINNTROLL, KUBLAI KAHN TX, FROG BOG DOSENBAND, ATTILA, SPITE, CRYPTA, DOWNSET, SHORELINE UND VIELEN MEHR!



Der reguläre Ticketvorverkauf startet am Samstag, den 17. August um 23:00 Uhr. Ab da könnt ihr euch euer Ticket für 2025 unter www.reload-festival.de/tickets sichern. Wie immer lohnt es sich, schnell zu sein. Die erste Preisstaffel beginnt bei 159€.



Weitere Informationen gibt es auf reload-festival.de oder Facebook.

Quelle: Reload-Festival Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: reload-festival 2025