RELOAD-FESTIVAL: In zwei Monaten geht es los!

Dies ist ein kleiner Reminder, dass in knapp zwei Monaten im wunderschönen Sulingen die Party losgeht. Das Reload-Festival geht vom 17. - 19. August in die nächste Runde. Mit dabei sind folgende Bands:

POWERWOLF

TRIVIUM

BEARTOOTH

STICK TO YOUR GUNS

GUANO APES

J.B.O.

KNOCKED LOOSE

SLEEP TOKEN

CALLEJON

TERROR

IMMINENCE

DECAPITATED

MALEVOLENCE

EKTOMORF

GATECREEPER

FROG BOG DOSENBAND

100 KILO HERZ

GRAILKNIGHTS

sowie

IN FLAMES

KILLSWITCH ENGAGE

WHILE SHE SLEEPS

AGNOSTIC FRONT

BLIND CHANNEL

CLAWFINGER

COCKNEY REJECTS

CONTROVERSIAL

EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

GET THE SHOT

INFECTED RAIN

LANDMVRKS

MANTAR

MR HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

ORBIT CULTURE

PLANLOS

SEPULTURA

SKINDRED

SLOPE und THE SCRATCH.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage und hier geht es zum Ticketverkauf.