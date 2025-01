RAVEN mit Jubiläums-EP im Februar

Die NWoBHM-Legende RAVEN, die 1974 in Newcastle Upon Tyne gegründet wurde, hat im vergangenen Jahr ausgiebig ihr fünfzigstes Jubiläum gefeiert und will die Freude darüber nun mit ihren Fans teilen. Dazu wird am 14.02.2025 eine brandneue EP namens "Can't Take The Fire Away" erscheinen, die exklusiv über den Bandshop vorbestellt werden kann.

Leadsänger und Bassist John Gallagher kommentiert die Veröffentlichung wie folgt: "Die unglaublichen Reaktionen auf unser letztes Album "All Hell's Breaking Loose" haben uns angespornt, noch härter in den Songwriting-Salzminen zu schuften. Als Hinweis darauf, wohin die Reise geht, haben wir für euch eine EP mit fünf brandneuen Songs (plus Bonustracks) zusammengestellt, die einfach nur heiß ist!!! Wir hoffen, dass unser Beitrag zur globalen Erwärmung gefällt!"



Enthalten sind also fünf nagelneue Eigenkompositionen, welche die ganze Bandbreite des rabigen Oeuvres bedienen. Darunter natürlich speediges und heavy stampfendes Material zu Hauf, aber auch eine düstere, halbballadeske Abschlusshymne "The Wreckage", die einen dezenten BLACK SABBATH-Touch mitbringt. Daneben bietet die EP noch drei Liveaufnahmen von Songs aus der gesamten Karriere der Band.



Das Artwork der EP stammt von All Things Rotten. Die Auflage ist auf nur 1000 erhältliche CDs limitiert, die zudem alle nummeriert und von der Band signiert sind, und die zudem mit einem RAVEN-Aufnäher zum 50-jährigen Jubiläum ausgeliefert werden.



Eine Vorbestellung ist ausschließlich über den Bandshop bereits möglich.





Trackliste:



1. Black & Blue

2. Powerhungry

3. Can’t Take Away The Fire

4. Gimme A Lie

5. The Wreckage

6. The Power (Live In Clifton, New Jersey, 2022)

7. Architect Of Fear (Live In Erlangen, Deutschland, 1991)

8. Don't Need Your Money (Leben in Amsterdam, Niederlande, 1984)