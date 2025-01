Neuigkeiten aus dem Hause ANGUS McSIX

"Gleich zu Beginn wird Prince Angus McSix (Thomas Winkler, Ex-GLORYHAMMER) vom dunklen Seebulon (Sebastian "Seeb" Levermann, ORDEN OGAN) und einer Horde Orks überwältigt, eingefroren und zu einem unbekannten Ort in Raum und Zeit gebracht. Telepathisch ruft er noch seinen Bruder Adam zu Hilfe, bevor seine Stimme in der Ewigkeit verhallt. Adam hört ihn und macht sich sofort auf den Weg. Er weiß zwar nicht, wo Angus ist, aber er weiß, dass er ihn mit der Macht der sechs Sixtus Stellar Superlords aufspüren kann."



Und so übergibt Thomas Winkler, der sich zurückzieht, um zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie zu haben, mit '6666' das Schwert an Ausnahmesänger Sam Nyman (MANIMAL).



Winkler erklärt:

"Es war eine schwere Entscheidung, diesen Weg so zu gehen, und noch viel schwerer, einen geeigneten Sänger zu finden."



Seeb kommentiert:

"Einen Thomas Winkler kann man nicht ersetzen, weswegen wir auch nicht nach dem nächsten "Angus" gesucht haben. Sam bringt seinen ganz eigenen Style ein und musste deshalb auch einen eigenen Charakter haben: Prinz Adam McSix."



